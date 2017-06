Özel Sporcular Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 22-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonasında beş altın iki bronz madalya ile dönen Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü sporcuları, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı ziyaret etti. Down sendromlu ve otizmli çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak, toplumla kaynaşmalarını sağlamak adına faaliyetlerine devam eden Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, Özel Sporcular Federasyonu’nun sportif ve sosyal faaliyetlerinde elde ettiği başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 78 kulüpten 135 sporcunun katılımıyla İzmir’de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonasından beş altın ve iki bronz madalya ile dönerek ciddi bir başarının altına imza atan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübünün özel sporcuları aldıkları bu büyük başarıyı Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ile paylaştı.

ALİ KARACA: BİZE HER ZAMAN DESTEK VERDİLER

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, ‘’Türkiye Şampiyonasını 5 altın, 2 bronz madalya ile tamamlayan Eray Kartal, Batuhan Aslan, Esila Özer, Özlem Özdemir ve İrem Vardı ile bronz madalya almaya hak kazanan Alican Nal ile Ayşegül Nal’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi. Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkanı Ali Karaca ise yaptığı açıklamada, "Down sendromlu ve otizmli çocuklardan kurulu takımımız İzmir’deki Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonasından güzel neticelerle ayrıldı. İki otizmli, üç down sendromlu çocuğumuz altın madalya kazanıp Türkiye Şampiyonu oldular, iki sporcumuzda bronz madalya almaya hak kazandı. Şampiyonada kazandığımız madalyalarla birlikte bize her zaman destek veren Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüzü ziyaret ettik. Kulübümüze desteklerini esirgemeyen İl Müdürümüz Sayın Mustafa Sadi Fındıklı’ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

