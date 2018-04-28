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Özel Sporculardan 15 Madalya

Malatya Nefes Spor Kulübü, 1. Bölge Atletizm Şampiyonasında 11 altın 2 gümüş 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 15 madalya kazandı.

Özel Sporculardan 15 Madalya

Malatya Nefes Spor Kulübü, 1. Bölge Atletizm Şampiyonasında 11 altın 2 gümüş 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 15 madalya kazandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:00
Özel Sporculardan 15 Madalya

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya-Lara ‘da gerçekleştirilen 1. Bölge Atletizm Şampiyonasına katılan Nefes Spor Kulübü, şampiyonada madalyaları topladı. Malatya ekibinin özel sporcuları 11 altın, 2 gümüş ve 2’de bronz olmak üzere 15 madalya kazandı. Şampiyonaya 8 sporcu ve 4 antrenörle katılan Nefes Spor Kulübü’nde Yağmur Aladağ 2 altın, Gamze Göger 2 altın, Melda Gürsoy 2 altın, Salih Konan 2 altın, Yusuf Özduran 2 altın, Tolgahan Balcı 1 altın 1 bronz, Ahmet Çağlar 1 gümüş 1 bronz, Burak İlhan 1 gümüş madalya kazandı. Kulüp Başkanı ve kulüp antrenörü Mürsel Kurt, 8 sporcuyla katıldıkları 1. Bölge Atletizm Şampiyonasında toplamda 15 madalya kazanarak, Malatya’yı başarılı bir şekilde temsil ettiklerini söyledi. Kurt, sporcuların statü gereği en fazla iki kategoride yarışabildiklerini kaydederek, toplamda 11 altın madalya kazandıklarını ifade etti. Alınan başarılı sonuçlarla birlikte 4 sporcunun baraj derecesini geçtiğini aktaran Kurt, “Bu sporcularımız Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde etti. 1. Bölge Atletizm Şampiyonasının ardından Türkiye şampiyonası hazırlıklarına başladık. Türkiye şampiyonasına da en iyi şekilde hazırlanıp, aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz” dedi. Kurt, bölge yarışmalarında sporculara eşlik eden antrenörler Ali Uçar, Deniz Atlı, Rıdvan Sağlam ve Ebru Demir’e de teşekkür etti.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 27.04.2018 18:11
Anahtar Kelimeler:
Atletizm Şampiyonası
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