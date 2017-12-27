Elde ettikleri başarılarla dikkat çeken özel sporcular düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Ak Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı çeşitli hediyelerden oluşan paketleri başarılı sporculara verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, yaptığı konuşmada, "Engelleri aşmak için Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle 15 yıldır yaptığımız çalışmaların ürünlerini görüyoruz. Evlatlarımızın ve ailelerimizin önündeki engelleri aştık. 15 yıldır yasal düzenlemeler yaptık, Anayasa’da düzenlemeler yaptık ve engellilerimize bugüne kadar ayırdığımız bütçe yaklaşık 12 katrilyon oldu. Engelleri aşmak için Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle 15 yıldır yaptığımız çalışmaların ürünlerini görüyoruz. Eğitimden sanata, spordan müziğe kadar her alanda başarılı sporcularımızı, öğretmenlerimizi, bürokratlarımızı ödüllendirdik. Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini aldılar. Allah nasip ederse 2017 yılında bunun ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonra da her sene bu ödül törenine devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Çalık ve protokol üyeleri tarafından çeşitli branşlarda dereceye giren özel sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

HABER MERKEZİ