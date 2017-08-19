Kampa katılanlar arasında Malatya’dan da sporcular olacak. 2018 yılında İsveç'in Karlstad kentinde düzenlenecek Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen Milli Takım, daha sonra Rusya Milli Takımı ile de kampa girecek. TÖSSFED'in 2013 yılında başlatılan Futbol Ligi ise 6. sezonunu 16 Eylül 2017 tarihinde açacak. Normal sezon, 11 Kasım 2017'de sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, Final Four'a yükselecek. Final Four müsabakaları ise kasım ayında oynanacak. Bu arada TÖSSFED Futbol Ligi, 2018'de 10 takımlı deplasmanlı Süper Lig statüsüne geçecek.

HABER MERKEZİ