19 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

Özel sporcular kampa girecek!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) "Futbol Hazırlık kampı", 21-26 Ağustos tarihleri arasında Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:44
Özel sporcular kampa girecek!

 Kampa katılanlar arasında Malatya’dan da sporcular olacak. 2018 yılında İsveç'in Karlstad kentinde düzenlenecek Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen Milli Takım, daha sonra Rusya Milli Takımı ile de kampa girecek. TÖSSFED'in 2013 yılında başlatılan Futbol Ligi ise 6. sezonunu 16 Eylül 2017 tarihinde açacak. Normal sezon, 11 Kasım 2017'de sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, Final Four'a yükselecek.  Final Four müsabakaları ise kasım ayında oynanacak. Bu arada TÖSSFED Futbol Ligi, 2018'de 10 takımlı deplasmanlı Süper Lig statüsüne geçecek.

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