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Özel sporcular derece aldı

Malatyalı özel sporcular, Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’ndan derecelerle döndü. Sporcular, şampiyonadan 2 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 1’de Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Özel sporcular derece aldı

Malatyalı özel sporcular, Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’ndan derecelerle döndü. Sporcular, şampiyonadan 2 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 1’de Türkiye üçüncülüğü elde etti.

05 Haziran 2018 Salı 12:23
Özel sporcular derece aldı

Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Türkiye Şampiyonası 1-3 Haziran tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Nefes Spor Kulübü ile Anadolu Yüzme Spor Kulübü, Türkiye şampiyonasına 3 sporcuyla katıldı. Malatyalı yüzücülerden Yağmur Aladağ, 400 metre ve uzun atlamada birinciliği kimseye bırakmadı ve Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada Malatya’yı başarıyla temsil eden Melda Gürsoy ise 400 metrede Türkiye ikincisi, uzun atlamada ise Türkiye üçüncüsü oldu.

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DereceATLETİZMMalatya
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