Özel sporcular derece aldı

Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Türkiye Şampiyonası 1-3 Haziran tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Nefes Spor Kulübü ile Anadolu Yüzme Spor Kulübü, Türkiye şampiyonasına 3 sporcuyla katıldı. Malatyalı yüzücülerden Yağmur Aladağ, 400 metre ve uzun atlamada birinciliği kimseye bırakmadı ve Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada Malatya’yı başarıyla temsil eden Melda Gürsoy ise 400 metrede Türkiye ikincisi, uzun atlamada ise Türkiye üçüncüsü oldu.

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