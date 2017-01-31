16-18 Ocak tarihleri arasında Erzurum Palandöken’de yapılan Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonası’na Malatya adına katılan Sesiz Adımlar Spor Kulübü’nün sporcusu Erkan Herzem, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk elde etti.

“SADECE BAŞARI HEDEFLEMİYORUZ”

Malatya ve Sesiz Adımlar Spor Kulübü adına alınan başarının oldukça anlamlı ve büyük olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Ali Karaca, sporcusu Erkan Herzem’i tebrik etti. Karaca, sporcusu Erkan Herzem’in Malatya adına oldukça başarılı bir müsabaka çıkardığını kaydederek, “Erzurum’da birçok sporcu ve il arasından şampiyon olan Erkan büyük iş başardı. Tabi bizim buradaki hedefimiz sadece başarı değil. Bunun yanında sosyal organizasyon ve etkinliklerdeki katılım ve de temsil kabiliyeti de çok önemli. Sesiz Adımlar Spor Kulübü olarak bugüne kadar büyük başarılar elde ettik, bundan sonrada elde edeceğimize herkes inansın” diye konuştu. (

İHA