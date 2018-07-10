Özel şampiyona ödül

İzmir’de yapılan Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası’nda birinci olarak altın madalyanın sahibi olan Sümeyye Uruk’u kutlayan Erzurum GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, şampiyon sporcuyu ödüllendirdi. Erzurum’un jimnastikteki özel şampiyonlarından biri olan Sümeyye Uruk, Antrenörü İsmail Güler ve ailesi ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti. Taşkesenligil, özel şampiyonu ödüllendirildi. Özel Sporcular Federasyonu tarafından İzmir’de yapılan Türkiye şampiyonasında Down Sendromlu sporcular kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan Antrenör İsmail Güler yönetimindeki Sümeyye Uruk, büyük başarısını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile paylaştı.