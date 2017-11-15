Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri’nde takımın son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takım arasında sevindirici olan tarafın sakat olan futbolcuların takıma geri dönmesi olduğunu belirten Bulut, “Aytaç Kara ile Azubuike takıma döndü, Eren’in hafif ağrıları var. Aytaç ve Azubuike bize iyi bir şekilde geri döndü, 3 gündür bizimle antrenmanlara da katılıyorlar. İyi çalışıyorlar. Hafta sonu kuracağımız ilk 11’i belirleyeceğiz. Maçtan 1-2 gün önce ilk 11 aşağı yukarı belli olacak. Aytemiz Alanyaspor maçına en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

“ANTRENMANDA ATAMAZSAN…”

Takım olarak maç maç ilerlediklerini kaydeden Erol Bulut, “Rakipten çok ben kendi takımıma bakıyorum. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Biz, sahada işimizi iyi yaptığımız sürece bunu Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında gösterdik, önümüzdeki maçlara büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Elimize geçen fırsatları daha iyi değerlendirmemiz lazım. O nerede başlıyor, antrenmanda başlıyor. Antrenmanda da iyi konsantre olup, golleri burada atarsak, maçta da atarız. Antrenmanda atamazsan, maçta da atamazsın. O konuda futbolcularımdan memnunum. Antrenmanda iyi çalışıyorlar, onun da sonucu inşallah Alanyaspor maçında istediğimiz puanlarla bize geri dönecek.” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL ÖNLEM ALMAYACAĞIZ”

Hafta sonu Alanyaspor ile oynayacaklar maç hakkında ise Bulut, “hücum anlamında iyi bir takım ama aynı zamanda savunmada zaafları var. Özel olarak bir futbolcuya önlem almayacağız. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kompakt görünüşümüzü aynı şekilde sahaya sergileyeceğiz. Vagner Love, Emre Akbaba, Fernandes, Efecan Karaca olsun iyi performansları var ama biz kimseye özel önlem almayacağız, kendi futbolumuzu sahaya koyacağız.” diye konuştu. Bir gazetecinin "Yabancı sınırlaması tartışması yeniden gündeme geldi. Siz bu konuda ne düşünüyor sunuz?" sorusu üzerine şöyle cevap verdi: "Benim oynadığım dönemde de yabancı sınırlaması ya 4 ya da 5'di. O zaman da milli takımda bazen sıkıntılar olurdu. Ondan sonra da şimdi de oluyor. Almanya'da veya Avrupa'da yabancı sınırlaması var mı? Yok. O zaman neden Almanya, İspanya milli takımı hepsi başarılı da biz başarılı olamıyoruz. Sorun başka yerde. Onu hepimiz birlikte iyi düşünüp üzerine çalışmamız lazım."

ÖMER ALİ DELİBAŞ