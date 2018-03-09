Özel Olimpiyatlar Türkiye’den TSYD’ye ziyaret

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek ve ekibi, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’i ziyaret etti.

TSYD Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Civelek, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin spor yoluyla topluma kazandırılmasını amaçlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin faaliyetleri hakkında Tongsir’e bilgi verdi. Başkan Civelek, bu faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması ve bilinirlik yaratılması konusunda TSYD ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir de özel sporculara dernek olarak destek olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Mehmet Civelek ayrıca, Başkan Tongsir’e özel olimpiyatların takım sporlarında kullanılan kırmızı topunu hediye etti. Ziyaretin sonunda, Başkanlar Oğuz Tongsir, Mehmet Civelek, Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür ile Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ağca ve TSYD Organizasyon ve Akreditasyon Sorumlusu Birgül Pullukçu’nun yer aldığı hatıra fotoğrafı çekildi.