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Özel Olimpiyatlar nefes kesti

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk defa yapılan Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılış töreninden sonra başlayan müsabakalar heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu.

Özel Olimpiyatlar nefes kesti

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk defa yapılan Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılış töreninden sonra başlayan müsabakalar heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu.

11 Mayıs 2018 Cuma 10:24
Özel Olimpiyatlar nefes kesti

Özel eğitim gereksinimi olan bireyler ile diğer bireyleri bir araya getiren Türkiye ve tüm dünyada yer alan özel olimpiyatlar, 10 Mayıs tarihinde bölge oyunları olarak Doğu Anadolu Bölgesindeki farklı şehirlerden 90 özel sporcuların katılımıyla İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri, öğretim üyeleri, fakülte öğrencileri ve antrenörler tarafından organize edilen oyunlarda masa tenisi, basketbol ve atletizm branşları yer alıyor.

AMAÇ ÖZEL BİREYLERİN KAYNAŞMASINI SAĞLAMAK

“Oyun birlikte, Hayat Birlikte” sloganıyla tüm dünyada yer alan, hatta dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu ve en büyük amatör spor organizasyonlarından biri olan Special Olympics son dönemlerde Türkiye’de de düzenlenmeye başlandı. Sporcular, antrenörler, gönüllüler, doktorlar, aileleri biraraya getiren organizasyon aynı zamanda Türkiye’deki özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, spor yoluyla diğer bireylerle bir araya gelmesini, kaynaşmasını, sosyal hayata katılmasını sağlıyor. 1982 yılında Sakıp Sabancı önderliğinde temelleri atılan dernek 2002 yılından itibaren Dilek Sabancı’nın Onursal Başkanlığında Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) çatısı altında organizasyonlar düzenleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
özel OlimpiyatlarTürkiye Bölge OyunlarıSpor Bilimleriİnönü Üniversitesi
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