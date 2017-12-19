19 Aralık 2017 Salı

Özel misafirlerde yalnız bırakmadı!

Süper Ligin 16. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı binlerce taraftarın arasında Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü sporcuları ve Malatya Down Sendromlular Derneği üyeleri de izledi.

19 Aralık 2017 Salı 11:00
Özel misafirlerde yalnız bırakmadı!

  Süper Ligin 16. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasında, takımlarını yalnız bırakmayan özel taraftarlar müsabakanın sonuna kadar ellerindeki pankartlarla destek verdiler. Maçtan sonra konuşan antrenör Ali Karaca, “Çocuklarımızın duaları ile şans getirdik. Yeni Malatyaspor güzel ve etkili bir oyun ile galip geldi. Başta Yeni Malatyaspor Genel Müdürü Selçuk bey olmak üzere ilk defa yapmış olduğumuz böyle bir etkinliğe vesile olan herkese özel çocuklarımız ve aileleri adına teşekkür ederiz. Allah özel bireylere bu yolda hizmet edenlerin sayısını artırsın.” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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