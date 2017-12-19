Süper Ligin 16. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasında, takımlarını yalnız bırakmayan özel taraftarlar müsabakanın sonuna kadar ellerindeki pankartlarla destek verdiler. Maçtan sonra konuşan antrenör Ali Karaca, “Çocuklarımızın duaları ile şans getirdik. Yeni Malatyaspor güzel ve etkili bir oyun ile galip geldi. Başta Yeni Malatyaspor Genel Müdürü Selçuk bey olmak üzere ilk defa yapmış olduğumuz böyle bir etkinliğe vesile olan herkese özel çocuklarımız ve aileleri adına teşekkür ederiz. Allah özel bireylere bu yolda hizmet edenlerin sayısını artırsın.” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ