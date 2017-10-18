Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 13 askerden birisi olan Gökhan Peker'in ailesi Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını tribünde izledi.
16 Ekim 2017 Pazartesi 11:46
Şırnak'ta 1 Haziran'da yaşanan helikopter kazasında 13 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerden Kurmay Albay Gökhan Peker'in ailesi Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Şehit Albay'ın çocukları Kaan Peker ve Kerem Peker, ailesiyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın locasında mücadeleyi takip etti. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan şehit çocuklar locadan takımlarına destek oldu.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!