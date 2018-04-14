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(Özel Haber) - Simge Aköz: “Beklentilerin üzerinde bir başarı elde ettik”

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Simge Aköz, kazandıkları CEV Kupası sonrası beklentinin üstünde bir başarı elde ettiklerini söyledi.Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Simge Aköz, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda...

(Özel Haber) - Simge Aköz: “Beklentilerin üzerinde bir başarı elde ettik”

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Simge Aköz, kazandıkları CEV Kupası sonrası beklentinin üstünde bir başarı elde ettiklerini söyledi.Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Simge Aköz, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda...

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:29
(Özel Haber) - Simge Aköz: “Beklentilerin üzerinde bir başarı elde ettik”

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Simge Aköz, kazandıkları CEV Kupası sonrası beklentinin üstünde bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Simge Aköz, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Sezon başından beri hedefledikleri kupalardan birinin CEV Kupası olduğunu belirten Aköz, “En güçlü takımlardan biri bizdik. Hiçbir zaman kupa kazanmak kolay değil. Final maçında elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştık. İlk hedefimizdi bu. Umarım önümüzdeki kupalarda da koyduğumuz hedef ve kupaları evimize getiririz” dedi.

“Kazandığımız veya kaybettiğimiz maçlar önemli değil”

Daha önce Vakıfbank’a 2 kez 3-0 ve 1 kez de 3-0 mağlup olduklarını dile getiren Simge Aköz, “Kazandığımız veya kaybettiğimiz maçlar önemli değil. Önemli olan mevcut final maçlarına nasıl hazırlanacağımız. Ben de maç ayırt etmeden agresif bir şekilde oynayan, yerinde duramayan biriyim. Bu maçlarda da farklı bir şey olmayacak” diye konuştu.

“Beklentilerin üstünde bir başarı elde ettik”

Beklentinin üstünde bir başarı elde ettiklerini anlatan Aköz, “Sezon başında daha fazla gençlere yatırım yapmak isteyen altyapıdan yer açmak isteyen Eczacıbaşı vardı. Bunun sonucunda başarı hedefti ama en iyisini kulübümüze kattığımız için çok mutluyum. Umarım beklentileri karşılarız” şeklinde konuştu.
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