(Özel Haber) Osman Özköylü: “Bu takımdaki esas sorumlu oyunculardır”

Adanaspor ile yolları ayrılan deneyimli teknik adam Osman Özköylü, Adanaspor’da sezon başındaki oyuncu planlamasının hatalı yapıldığını söyleyerek, “Oyun anlayışımızı takıma bir türlü geçiremedik. Karşı tarafta bu enerjiyi alacak bir oyuncu grubu da yoktu. Esas sorumlunun bu takımda oyuncular olduğunu düşünüyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor’un başına geçen ve çıktığı 10 maçta 2 beraberlik, 3 galibiyet, 5 yenilgi alan Osman Özköylü, görevinden ayrıldı. Bu süreçte teknik ekip olarak oyun anlayışlarını bir türlü takıma yansıtamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Şu anki genel durum, takımın aldığı sonuçlar, bu takıma çok istememize rağmen hırsımızı, oyun anlayışımızı bu süreçte bir türlü geçiremedik. Geçiremememizin en önemli sebeplerinden biri de oyuncu grubunun genel ve psikolojik yapısıydı. Evet Adanaspor güzel bir kulüp, iyi bir başkanı var ama maalesef sezon başındaki oyuncu planlaması, sezona giriliş şekli bir takım problemlerle devam ettiği için sezon ortası yapılacak hamleler çok fazla etki oluşturmadı. Biz teknik ekip olarak bundan önceki kulüplerde o etkiyi oluşturduk, zor şartlarda da takımlarda çalıştık, bahsettiğim bu hırsı yansıtabildik ama ilk defa başaramadık. Çünkü karşı tarafta bu enerjiyi alacak bir oyuncu grubu yok. En büyük sebep de buydu. Olmadı, üzgünüz tabii ama bundan sonraki süreçte de Adanaspor’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu takımdaki esas sorumlular oyunculardır”

Adanaspor’da oyuncu grubunun başarıyı elde etme adına gerekli gayreti göstermediğini sözlerine ekleyen Özköylü, “Biz burada karşılıklı olarak anlaştık. O faydayı bundan sonraki süreçte sağlayamayacağımızı gördük. Çok uğraştık ama bunu oyuncu grubu bir türlü almadı. Bizden önce de aynı şeyler varmış. Tabii ki burası bir şirket sahibi ve başında bir sahibi var. Onun da kendine göre planları ve hedefleri var. Bu süreçte yatırım yaptığı oyuncular var. Burada bir başarısızlık vara tabii ki önce teknik adam sorumlu tutulur. Ama esas sorumlunun bu takımda oyuncular olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.