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Özel Çocuklar Fırtına Gibi Başladı

Turkcell Özel Sporcular Federasyonu Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Kütahya Çinikent İş Okulu Spor Kulübü’nü 2-0 mağlup etti.

Özel Çocuklar Fırtına Gibi Başladı

Turkcell Özel Sporcular Federasyonu Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Kütahya Çinikent İş Okulu Spor Kulübü’nü 2-0 mağlup etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 18:31
Özel Çocuklar Fırtına Gibi Başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunu 2018 Turkcell Süper Futbol Ligi’nde mücadele eden Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü, ligin ilk haftasında sahasında Mersin Çankaya İş Okulu’nu 3-0 mağlup etmiş ve yeni sezona galibiyetle başlamıştı. Malatya ekibi, ligin ikinci haftasında deplasmanda Kütahya Çinikent İş Okulu Spor Kulübü’nü 2-0 mağlup ederek, ligde ikide iki yaptı. Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü’nün gollerini takım kaptanı Murat Karataş kaydetti. Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, sezona iyi başladıklarını ifade ederek, “Yeni sezonda oynadığımız iki müsabakayı da kazandık. İyi başladık, iyi gidiyoruz. Hedefimiz iyi gidişi sürdürüp, dörtlü finale kalmak” dedi. 

İHA

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Malatya Turgut Özal Özel Çocuklar Spor KulübüMalatya
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