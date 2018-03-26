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ÖZE DÖNÜŞ SİNYALİ!

Milli arayı yaptığı antrenmanlarla değerlendiren Yeni Malatyaspor’da hafta sonu yüksek tempoda geçti. Yapılan idmanların ardından hücum oyuncularına fazladan 20 dakika gol, kanat oyuncularına orta, stoperlere yan top çalıştıran Erol Bulut, bazı çift kaleli oyunlarda ise takıma puan kazandıran 4-3-2-1 sistemine dönüş sinyali verdi.

ÖZE DÖNÜŞ SİNYALİ!

Milli arayı yaptığı antrenmanlarla değerlendiren Yeni Malatyaspor’da hafta sonu yüksek tempoda geçti. Yapılan idmanların ardından hücum oyuncularına fazladan 20 dakika gol, kanat oyuncularına orta, stoperlere yan top çalıştıran Erol Bulut, bazı çift kaleli oyunlarda ise takıma puan kazandıran 4-3-2-1 sistemine dönüş sinyali verdi.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 13:35
ÖZE DÖNÜŞ SİNYALİ!

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, milli arayı ağır idman temposuyla değerlendirirken diğer bir yandan da başkent temsilcisiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Son idmanda sakatlığı bulunan Gilberto ve izinli Adem’in yanı sıra, milli takımlarda bulunan Khalid ile Berk Yıldız antrenmanda yer almadı.

HER MEVKİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Pazar gününü dinlenerek geçiren sarı kırmızılı takımda teknik direktör Erol Bulut, gerçekleştirilen idmanlar sonrası her gün farklı mevkilerin oyuncularını ekstradan çalıştırdı. Takımın eksik görülen bölgelerine uygun idman programı belirleyen Bulut, hücum oyuncuları için gol, savunma oyuncuları için yan ve duran top, çizgi oyuncular içinse kenar varyasyonları denedi. İdman sonralarında takımı tesise göndermeyen Bulut ekstradan 20 dakika her gün farklı mevkilere ağırlık verdi.

5-3-2’DEN 4-3-2-1’E DÖNÜŞ SİNYALİ

Gençlerbirliği maçının hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalarda ise Bulut’un çok eleştirilen 5-3-2 sisteminden 4-3-2-1’e dönüş sinyali verdiği gözlendi. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçındaki skor ve Gençlerbirliği maçının kritik önemi Erol hocayı puan kazandıran ve daha garantici bir anlayış olan eski sisteme yöneltti. Savunmada zaman zaman Doria-Mina’yı deneyen Bulut, sağda Issam solda ise Cissokho’yu görevlendirdi. Gençlerbirliği maçının çalışmalarına 1 günlük iznin ardından bugün devam edecek Yeni Malatyaspor’da sakat ya da eksik oyuncu bulunmuyor.

FATİH AVCI   Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiYeni MalatyasporErol Bulut
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