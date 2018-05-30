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Özdemir: Şimdiki futbolcular şanslı

Malatya Amatör Küme Büyükler Liginde geride kalan sezonu değerlendiren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, 1.Amatör Kümeye yükselen takımları tebrik etti. Özdemir, Play-Off maçları sonrası adını bir üst lige yazdıran Hekimhan ve Malatya İdmanyurdu’nu tebrik ederek, yeni sezonda başarılar diledi.

Özdemir: Şimdiki futbolcular şanslı

Malatya Amatör Küme Büyükler Liginde geride kalan sezonu değerlendiren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, 1.Amatör Kümeye yükselen takımları tebrik etti. Özdemir, Play-Off maçları sonrası adını bir üst lige yazdıran Hekimhan ve Malatya İdmanyurdu’nu tebrik ederek, yeni sezonda başarılar diledi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:55
Özdemir: Şimdiki futbolcular şanslı

Malatya Amatör Küme Büyükler Liginde geride kalan sezonu değerlendiren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, Play-Off maçları sonrası adını bir üst lige yazdıran Hekimhan ve Malatya İdmanyurdu’nu tebrik ederek, yeni sezonda başarılar diledi. Çekişmeli ve de seyir zevki yüksek bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Özdemir, “Bu yıl 2017-2018 2.Amatör Küme Futbol Ligi çok kaliteli maçlara sahne oldu. Sezon başında kulüplerle görüşerek mevcut statüyle ilgili fikir alışverişinde bulunmuştuk. Bu sene çok çalışan takımlar 1. amatöre yükseldiler. Zevkli ve kaliteli futbolun oynandığı bir sezonu geride bıraktık. Sakatlıksız ve sıkıntı yaşanmadan lig maçlarının akabinde play-off müsabakalarına geçildi. Hafta sonunda iki güzide takımımız şampiyon oldular. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Elde ettikleri neticelerle kaliteli kulüp olduklarını gösterdiler. Güzel mücadeleler sergileyerek buralara geldiler. Gruplarında birinci oldular” dedi.

“MALATYA FUTBOL KENTİ”

Özdemir, Malatya’da amatör futbolun her geçen dönem daha kalite hale geldiğini de belirterek, “Malatya’mız bilindiği üzere bir futbol kenti. Bu özelliğinden dolayı da amatöre karşı bakış açısı oldukça iyi. Bizde bu ilgiyi nasıl daha yukarı çekebiliriz, bunun hesabını yapıyoruz. Malzeme ve tesis gibi konularda şimdiki futbolcular şanslı aslında. Eskiden imkanlar bu kadar iyi değildi. Umarım yeni sezonda daha çekişmeli ve katılımın çok olduğu bir amatör lig izleriz” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Amatör Küme Büyükler LigiAmatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir
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