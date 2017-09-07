07 Eylül 2017 Perşembe

Özdemir devam etmek istiyor

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, 14’ncü Olağan Genel Kurullarını 9 Eylül Cumartesi günü yapacaklarını ifade etti.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:17
Özdemir devam etmek istiyor

MASKF’nin 14’ncü Olağan Genel Kurulu 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Yeniden aday olacağını ifade eden mevcut başkan Seyfullah Özdemir, “Biz, 9 Eylül Cumartesi günü gerekli çoğunluğun sağlanarak, 14’ncü Olağan Genel Kurulumuzun yapılacağı kanaatindeyiz. Mevcut başkan olarak ben yeniden göreve talibim. Gerekli teveccüh gösterilirse 3 dönemdir yürüttüğüm MASKF Başkanlığı’nda 4’ncü dönemimi de yaşamak istiyorum” dedi.

 Malatya amatörüne uzun yıllardır hizmet ettiğini dile getiren Özdemir, “ Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda 8 yıldır başkanlık görevin yürütüyorum. 1978 yılında idareci olarak içerisinde bulunduğumuz Malatya amatöründe birçok görevde yer aldım ve her zaman amatöre hizmet ettim. 3 dönem geride kaldı. Bu süreç içerisinde Malatya amatörünün sorunlarıyla ilgilenerek, tesis noktasında önemli adımlar attık” diye konuştu.

 “HER LİGİMİZ BİZİM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Özdemir,  Malatya amatöründe U-19 1. Küme ve U-14 Futbol Liglerinin Cuma ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacağını ifade etti. vb2017-2018 futbol sezonunun U-19 1. Küme ve U-14 Futbol Liglerinde oynanacak olan karşılaşmalarla start alacağını hatırlatan Özdemir, Malatya amatöründeki her ligin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

 U-19 1. Küme ve U-14 Futbol Liglerinde mücadele edecek olan bütün takımlara başarılar dileyen Özdemir, “U-19 1. Küme ve U-14 Futbol Liglerimizi her ligimiz gibi bizim için büyük önem taşıyor. Kulüplerimize yeni sezon öncesi başarılar diliyorum. İki ligimizin de centilmence ve dostça geçmesini temenni ediyorum.  U-19 1. Kümede gruplarında birinci olacak takımlarımız, Malatya’mızı U-19 Türkiye Futbol Şampiyonasında temsil edecek. Bu ligimiz 10 Eylül Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. U-14 Ligimizi ise TEOG sınavları nedeniyle biraz erkene aldık. Bu ligimiz 8 Eylül Cuma günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. U-14 Ligi’nde şampiyon olan takımımız, Malatya’mızı U-14 Türkiye Futbol Şampiyonasında temsil edecek” dedi.

HABER MERKEZİ
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