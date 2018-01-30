ÖZDEMİR BAL TOPLANTISINDA

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig İcra Kurulu Ankara'da toplandı. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) genel merkez binasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez başkanlığında toplanan kurul Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) ilk yarı değerlendirmesini yaptı. Kurul, müsabakalardaki güvenlik tedbirleri, saha ve stadyumlarla ilgili konular ve tüm grupların ikinci yarı müsabakalarının programını gözden geçirdi.

Toplantıyı değerlendiren Bölgesel Amatör Lig 2. Grup temsilcisi Seyfullah Özdemir, “BAL’ın ilk yarısında oynanan maçların değerlendirmesi görüşüldü. Konuyla ilgili amatör işler müdürlüğü tarafından bir brifing verildi. Ligin ikinci yarısıyla ilgili yapılması gerekenler konuşuldu. Bilindiği üzere Türkiye genelinde 12 grup var. Bizlerde 2. Grubu temsilen oradaydık. Fikir alışverişinde bulunarak verilen kararlarla ilgili brifing aldık. BAL’da artık sezonu sonu geldikçe heyecan artıyor. Haliyle play oflar, yine baraj maçları ve finallerle ilgili planlamalar konuşuldu. Bizler de kendi bölgemizle ilgili görüşlerimizi aktardık.” şeklinde konuştu.