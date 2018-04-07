ÖZAT PFDK’DAN KAÇAMADI!

Süper Lig’in 27. haftasında Yeni Malatyaspor’un Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısına katılmadan stadı terk eden teknik direktör Ümit Özat, Futbol Disiplin Talimatı’na ve Yayın Talimatı’nın da “Müsabaka bitiminde, teknik sorumlular (teknik sorumlunun cezalı veya tedbirli olması halinde antrenör) basın toplantısına katılır.” hükmüne uymadığı gerekçesiyle TFF Temsilcisi tarafından tutulan rapor kapsamında Hukuk Müşavirliği’nce PFDK’ya sevk edilmişti. Federasyonun Özat’a ilişkin kararında, “GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına.” denildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi