TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı G. Manisaspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde yapılan antrenmanda teknik-taktik ağırlıklı varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmana milli takımından henüz dönmeyen Elmar Bjarnason ile Yunanistan’da tedavisine devam edilen Andreas Tatos katılmadı.

5 gündür takımın başında olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, “Manisaspor maçı benim ilk maçım olacak. Biliyorsunuz ki maç kazanmak çok kolay değil. Kaybetmek ama çok kolay. Çok basit bir hata yaparsınız maçı kaybedersiniz. Kazanmak için çok iyi şeylerin ortaya çıkması lazım. Kazanmanın gereklerini iyi yapmak gerekiyor, doğru koşu yapmak, doğru mücadele etmek gerekiyor. Her şeyden önce kazanmak için çok varyasyon yapmak gerekiyor. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Güzel bir sonuçla dönmek için doğru şeyleri yapmaya çalışacağız. Hiçbir maç kolay olmamıştır. İyi takım, güçlü takım diye ayırt etmemek gerekiyor, herkes herkesi yenebiliyor. Bundan önce yaşanmış bir sürü olaylar var, bunun bilinci içerisindeyiz. Yeter ki biz sahaya benliğimizi doğru yansıtalım” şeklinde konuştu.

İHA