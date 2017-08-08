Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını Malatya’da gerçekleştiren mavi-beyazlılar, Yeşiltepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Kampta denenmeye alınan Gobonlu oyuncular Christian Nze, Chrislain Romaric Ndong ve Lilian Ella Bikoro’nun tecrübeli teknik adam İsmail Tekin’in raporu doğrultusunda beğenilmedikleri belirtildi.



Kamp çalışmaları

Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Dursun Sucu da Malatya'ya yapılan ilk etap antrenmanlarını yakından takip ediyor. Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Sucu, antrenmanların 12 Ağustos’a kadar Malatya’da devam edeceği, takımın daha sonra ikinci etap için Ürgüp’e gideceğini belirtti. Çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Sucu, “Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Malatya Yeşilyurt Belediyespor olarak bu sezon Malatya’ya yakışır bir mücadele vereceğimize inanıyorum. Denenmeye alınan oyuncular hocamızın raporu doğrultusunda beğenilmediler. Bunun dışında her şey çok iyi. İlk etap kampımızın ardından ikinci etap için Ürgüp’e gideceğiz. Orada hazırlık maçları da oynamayı planlıyoruz” diye konuştu.

İHA