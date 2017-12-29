29 Aralık 2017 Cuma

“Oyuncak Silahını Getir Topunu Götür”

Diyarbakır’da çocuklara yönelik önemli bir proje başlatıldı. Diyarbakır Valiliği, Hazro Kaymakamlığı, Hazro İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü, “Oyuncak Silahını Getir Topunu Götür” projesi Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde hayata geçirildi.

29 Aralık 2017 Cuma 11:28
“Oyuncak Silahını Getir Topunu Götür”

  İlk ve ortaokul öğrencilerini kapsayan ve Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde hayata geçirilen projede, bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında oyuncak silahını getiren öğrencilere top, tişört ve şapka dağıtımı yapılacak. Toplanan oyuncak silahlar ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin geri dönüşüm birimine hibe edilecek. Diyarbakır Hazro İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Akın Erim, bu projeyle birçok çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Erim, “Çocuklarımızın silah yerine topla oynamalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda yetenekli çocuklarımızı da bu proje kapsamında keşfedip, farklı spor branşlarına yönlendirmek istiyoruz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak ve spor alanlarına özendirmek adına bu projeyi çok önemsiyor. Bu projenin sağlıklı bir şekilde yapılması ve hedef kitleye ulaşılması için öğretmenlerimizden de destek bekliyoruz” dedi.

 “Yarınlarımızı şekillendirecek çocuklarımıza ne yapsak az olur” diyen Erim, kısıtlı imkanlara rağmen çocukların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Erim, “Bize her zaman destek olan Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu ve İlçe Kaymakamız Yusuf Osman Diktaş’a kurumum adına teşekkür ederim” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017