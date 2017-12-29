İlk ve ortaokul öğrencilerini kapsayan ve Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde hayata geçirilen projede, bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında oyuncak silahını getiren öğrencilere top, tişört ve şapka dağıtımı yapılacak. Toplanan oyuncak silahlar ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin geri dönüşüm birimine hibe edilecek. Diyarbakır Hazro İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Akın Erim, bu projeyle birçok çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Erim, “Çocuklarımızın silah yerine topla oynamalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda yetenekli çocuklarımızı da bu proje kapsamında keşfedip, farklı spor branşlarına yönlendirmek istiyoruz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak ve spor alanlarına özendirmek adına bu projeyi çok önemsiyor. Bu projenin sağlıklı bir şekilde yapılması ve hedef kitleye ulaşılması için öğretmenlerimizden de destek bekliyoruz” dedi.

“Yarınlarımızı şekillendirecek çocuklarımıza ne yapsak az olur” diyen Erim, kısıtlı imkanlara rağmen çocukların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Erim, “Bize her zaman destek olan Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu ve İlçe Kaymakamız Yusuf Osman Diktaş’a kurumum adına teşekkür ederim” diye konuştu.

İHA