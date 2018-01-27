Oylar Akif başkana!

2017 yılı içersinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen ve 1 yıllık görev süresi içersinde hem milli takımlarla hem de kulüpler düzeyinde Avrupa ve dünyada önemli kupalar kaldıran Türk voleybolu, Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ ile büyük bir çıkış yakaladı. Federasyon gelirlerini %300 artıran, canlı yayınlanan müsabakalarının daha fazla yer almasını sağlayan Üstündağ, aynı zamanda yılın fair play ödüllerine aday gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray finalinde kupa töreniyle tarihe not düşmüştü. Bayanlarda Fenerbahçe şampiyon olurken, Galatsaray ve Fenerbahçeli bayanlar seremonide yan yana hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Akif Üstündağ’ın bu başarılarını “Yılın Spor Adamı” ödülüne aday gösteren Milliyet Gazetesi, 64’üncüsünü düzenlediği ödül töreni oylamalarını http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/Question.aspx adresi üzerinden başlattı. Üstündağ’ın rakipleri ise Fikret Orman, Akif Öztürk, Osman Demren, Aziz Yıldırım ve Metin Şahin olarak belirlendi. 21 Mart’a kadar kullanılacak oylar birinciyi belirleyecek. Aday gösterilmesinin kendisi için mutluluk verici olduğunu belirten Üstündağ, “Milliyet gazetesi tarafından 64 yıldır geleneksel hale gelen yılın spor adamı ödülüne Malatyalı bir spor adamı olarak şahsımı jürinin oylamasıyla aday gösterildim. İki aylık bir oylamanın ardından bunlar seçilecek. Demek ki bir şeyler ortaya koyabiliyoruz ki; bu teveccühü görebiliyoruz.” İfadelerini kullandı.