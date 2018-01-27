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Oylar Akif başkana!

Milliyet Gazetesi’nin bu yıl 64’üncüsünü düzenlediği “Yılın Sporcusu” ödüllerine Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ’da aday gösterildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olan Akif Üstündağ, Fenerbahçe - Galatasaray finalindeki kupa töreninde her iki ezelli rakibi iç içe getirmiş ve tüm Türkiye’ye dostluk görüntüsü verdirmişti.

Oylar Akif başkana!

Milliyet Gazetesi’nin bu yıl 64’üncüsünü düzenlediği “Yılın Sporcusu” ödüllerine Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ’da aday gösterildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olan Akif Üstündağ, Fenerbahçe - Galatasaray finalindeki kupa töreninde her iki ezelli rakibi iç içe getirmiş ve tüm Türkiye’ye dostluk görüntüsü verdirmişti.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 12:54
Oylar Akif başkana!

2017 yılı içersinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen ve 1 yıllık görev süresi içersinde hem milli takımlarla hem de kulüpler düzeyinde Avrupa ve dünyada önemli kupalar kaldıran Türk voleybolu, Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ ile büyük bir çıkış yakaladı. Federasyon gelirlerini %300 artıran, canlı yayınlanan müsabakalarının daha fazla yer almasını sağlayan Üstündağ, aynı zamanda yılın fair play ödüllerine aday gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray finalinde kupa töreniyle tarihe not düşmüştü. Bayanlarda Fenerbahçe şampiyon olurken, Galatsaray ve Fenerbahçeli bayanlar seremonide yan yana hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Akif Üstündağ’ın bu başarılarını “Yılın Spor Adamı” ödülüne aday gösteren Milliyet Gazetesi, 64’üncüsünü düzenlediği ödül töreni oylamalarını http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/Question.aspx adresi üzerinden başlattı. Üstündağ’ın rakipleri ise Fikret Orman, Akif Öztürk, Osman Demren, Aziz Yıldırım ve Metin Şahin olarak belirlendi. 21 Mart’a kadar kullanılacak oylar birinciyi belirleyecek. Aday gösterilmesinin kendisi için mutluluk verici olduğunu belirten Üstündağ, “Milliyet gazetesi tarafından 64 yıldır geleneksel hale gelen yılın spor adamı ödülüne Malatyalı bir spor adamı olarak şahsımı jürinin oylamasıyla aday gösterildim. İki aylık bir oylamanın ardından bunlar seçilecek. Demek ki bir şeyler ortaya koyabiliyoruz ki; bu teveccühü görebiliyoruz.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ’Malatya
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