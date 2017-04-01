Fatih Avcı – Gazeteci

Bu maçın kilidi kesinlikle orta saha. Bu ligin en iki orta sahası Azubuıke ve Traore karşı karşıya gelecek. Onların performansı maçı etkiler. Yeni Malatyaspor kesinlikle baskılı oynayıp, gücünü hissettirmeli. Kontrollü oyun Elazığ’ı cesaretlendirebilir. Mağlubiyet dışındaki her türlü farklı ve tek gollü galibiyet ile beraberlik sürpriz olmaz.

Bayram Baysal - Futbol Yorumcusu:

Ligin ilk yarısında oynanan maça göre daha formda ve özgüveni yüksek bir Yeni Malatyaspor var. Galibiyet Yeni Malatyaspor’a daha yakın duruyor. Kazanma hırsımız Elazığ’ın daha da üstünde olursa, zoru kolaya çevirebiliriz. Alınacak galibiyet Süper Lig’in anahtarı olur.

Mehmet Türel – Gazeteci:

Malatyaspor’un duygularıyla değil mantığıyla oynaması lazım. 9 maç öncesi TFF 1. Ligin şampiyonluk için en avantajlı takımı biziz. Elazığ daha rahat durumda çıkacak. Malatya’nın gücünün farkında olup rakibi karşısında sabırlı oynaması gerekiyor. Sahada şuursuz bir görüntü ortaya koyması olumsuz bir sonuç ortaya çıkarabilir. Kaliteli ayaklara sahip Malatyaspor maçın favorisidir.

Aziz Yiğit- Spor Yazarı:

Yeni Malatyaspor maçın favorisi ancak devre arası kadrosuna önemli oyuncular ekleyen Elazığspor kolay teslim olacak bir takım değil. Kontrollü ve sakin olunursa Yeni Malatyaspor üç puanı hanesine yazdırır. Ancak zor bir doksan dakika bizi bekliyor. Taraftarımızın, takımı stres ve baskı oluşturmadan desteklemesi lazım.

Volkan Arıkan - Spor Yazarı:

Malatya ve Elazığ isterse tavla oynasın yine de bunun adı derbidir. Onun için her iki takımın hedefi ne olursa olsun bu maçı kazanmak isteyecektir. Daha güçlü bir Elazığ ve daha güçlü bir Yeni Malatya takımları futbol şöleni sunacaktır. Kalede ve forvette Malatya bir adım önde. Bu maçtan alınacak 3 puan Malatya’yı şampiyon yapar!

MEHMET KIROĞLAN