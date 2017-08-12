Türkiye’de futbolun en üst seviyesi olan Süper Lig’de 2017 – 2018 sezonu dün oynanan Medipol Başakşehir – Bursaspor maçıyla başladı. Yıllar sonra ilk kez bu ligde yer alacak Malatya futbolu ise gözünü yarın ilk maçını oynayacak Yeni Malatyaspor’a çevirdi. Yeni stadın açılmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşayan futbolseverler, kulübün seyircisiz oynama cezası nedeniyle maçı İnönü Stadı’ndan takip edemeyecek.

SAĞLAM MAÇIN TAKTİĞİNİ ÇALIŞTIRDI

Osmanlıspor ile Süper Lig’in ilk haftasında karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını büyük oranda tamamlarken, sarı kırmızılı takım taktik çalışmasını maçın oynanacağı İnönü Stadı’nda gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günkü antrenmanda bileği burkulan Eren Tozlu dışında tüm futbolcular antrenmana katılırken, antrenman basına ve taraftara kapatıldı. Osmanlıspor maçının taktik anlayışı üzerine geçen idmanda teknik direktör Ertuğrul Sağlam kafasındaki oyun kurgusunu ve isimleri aynı takımda deneyerek, ilk maçı antrenmanda oynattı.

DEFANSİF KURGU ÖN PLANDA!

Kalede Ertaç, savunmada Yalçın ve Murat Akça sol bekte Cissokho sağda Sincere Seth’i görevlendiren Sağlam, orta alanı Azubuike ve Murat Yıldırım’a teslim etmeyi düşünüyor. Pereira ve Dia’yi ön kanatlarda, Barazite’i forvet arkasında deneyen Sağlam, ileri uçta ise kararsızlık yaşıyor. Ahmet Aras ve Khalide arasında tercih yapacak Ertuğrul Sağlam, Eren Tozlu’ nun sakat olmasından dolayı ikiliden birine şans verecek. Lige moralli başlamaları açısından Osmanlıspor karşısında mutlak puan ya da puanlar hedefleyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın defansif kurguyu ön planda tutan oyun anlayışı ise dikkatlerden kaçmadı. Osmanlıspor maçının ter idmanını yarın yapacak Yeni Malatyaspor bu geceden itibaren kampa girecek.

FATİH AVCI