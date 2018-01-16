Osmanlı’ya hazırlık!

Kamp çalışmalarını 19 Ocak’a uzatarak, Osmanlı maçına Antalya’da hazırlanan sarı kırmızılılar, yaptığı 1 günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. İkinci yarının ilk haftasında Osmanlı deplasmanında galibiyet arayacak olan Malatya ekibinde, sakat olan Dia dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Devre arası transferinde henüz sessizliğini bozamayan sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Erol Bulut, bir açıklama yaparak ikinci yarının tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Takım olarak ligin ikinci yarısında hazır olduklarını belirten Erol Bulut, “Ben ve ekibim ikinci yarıya hazırız. Muhtemelen Osmanlı karşısına ilk yarıdaki takımızla çıkacağız. Bu takım ilk yarıda olduğu gibi, ligin ikinci yarısında da bizleri mahcup etmeyecektir. Tabi transferde bir iki noktaya oyuncu alınması bizi daha da güçlendirirdi ama yine de biz iyi bir takımız ve her takımdan puan alabileceğimizi gösterdik. İkinci yarının ilk maçında galip gelip, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.