OSMANLI YORGUN ÇIKACAK!

Başkent ekibi devre arasında kadrosunu yeni transferleriyle güçlendirse de dün oynadığı kupa maçının ardından Cumartesi günü Yeni Malatyaspor karşısına yorgun çıkacak. Öte yandan Mor-siyahlılarda tedavileri süren Ceyhun, Maxsö ve Tiago’nun Malatyaspor’a karşı forma giyemeyecekleri öğrenildi. Bu arada önceki gün yapılan antrenman sonunda oynanan çift kale maçta takımın kalecilerinden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın kaşı açıldı. Serdar Gürler ile çarpışan genç kaleciye saha içerisindeki ilk müdahaleyi Osmanlıspor sağlık ekibi yaptıktan sonra genç kaleci hastaneye gönderilmişti.