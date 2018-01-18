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OSMANLI YORGUN ÇIKACAK!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşan Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

OSMANLI YORGUN ÇIKACAK!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşan Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 12:26
OSMANLI YORGUN ÇIKACAK!

Başkent ekibi devre arasında kadrosunu yeni transferleriyle güçlendirse de dün oynadığı kupa maçının ardından Cumartesi günü Yeni Malatyaspor karşısına yorgun çıkacak. Öte yandan Mor-siyahlılarda tedavileri süren Ceyhun, Maxsö ve Tiago’nun Malatyaspor’a karşı forma giyemeyecekleri öğrenildi. Bu arada önceki gün yapılan antrenman sonunda oynanan çift kale maçta takımın kalecilerinden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın kaşı açıldı. Serdar Gürler ile çarpışan genç kaleciye saha içerisindeki ilk müdahaleyi Osmanlıspor sağlık ekibi yaptıktan sonra genç kaleci hastaneye gönderilmişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
OsmanlıMalatyaBusabah
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