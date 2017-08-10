Osmanlıspor, 13 Ağustos Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Gün içine çift antrenman sığdıran Başkent ekibi, Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde çıktığı ilk antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu 12 farklı istasyonda dönüşümlü olarak kuvvet ve çabukluk çalışması yapan Mor-Sarılılar, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı. Osmanlıspor, akşam antrenmanına ise topla ısınma çalışmasıyla başladı. Dar alanda pas ve tam sahada taktik çalışması yapan Başkent ekibi yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavisi devam eden Engin Bekdemir katılmazken Bifouma ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Osmanlıspor bu akşam 18:00’da yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek.

İHA