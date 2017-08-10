10 Ağustos 2017 Perşembe

Osmanlı tempo düşürmüyor

Süper Lig’in birinci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Bu arada Yeni Malatyaspor ile ilk kez mücadele edecek olan Osmanlıspor’un yeni teknik patronu Bülent Uygun da bu maçla birlikte sınavına çıkacak.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:44
Osmanlı tempo düşürmüyor

  Osmanlıspor, 13 Ağustos Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Gün içine çift antrenman sığdıran Başkent ekibi, Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde çıktığı ilk antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu 12 farklı istasyonda dönüşümlü olarak kuvvet ve çabukluk çalışması yapan Mor-Sarılılar, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı. Osmanlıspor, akşam antrenmanına ise topla ısınma çalışmasıyla başladı. Dar alanda pas ve tam sahada taktik çalışması yapan Başkent ekibi yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavisi devam eden Engin Bekdemir katılmazken Bifouma ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Osmanlıspor bu akşam 18:00’da yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek.

İHA
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