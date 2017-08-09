Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katıldığı törenle açılan Malatya Stadyumu’nda ilk hafta maçının oynanıp oynanmayacağı henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz hafta içersinde stadı inceleyen Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri raporlarını genel merkeze götürürdü. Haftanın programını açıklayan TFF ise resmi sitesinde maçın oynanacağı yeri boş bıraktı. deplasman takımı Osmanlıspor da süreci yakın takip ederken, Yeni Malatyaspor Kulübü, dün TFF’ye resmi bir yazı gönderdi.

Osmanlıspor maçını yeni statta oynamak istediklerini bildiren sarı kırmızılı kulüp, maçın seyircisiz olması nedeniyle ulaşım ve diğer eksikliklerde sıkıntılar yaşanmayacağını ön gördü. TFF ise henüz Yeni Malatyaspor’a olumu ya da olumsuz olarak dönmedi. En geç yarın Yeni Malatyaspor’a bilgi vermesi gereken TFF, kararını olumsuz olarak gönderirse, sarı kırmızılı kulüp alternatif için İnönü Stadı’nı hazır tutacak.

FATİH AVCI