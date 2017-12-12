Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında yarın Osmanlıspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmayı Yeni Malatya Stadyumu’nda izlemek isteyen taraftarlar biletleri Eski Belediye Meydanı’nda bulunan Passolig gişelerinden ve internet üzerinden temin edebilecekler. Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından açıklanan bilet fiyatları ise şöyle:

1.Kategori 50 TL, 2.Kategori 30 TL, 3.Kategori 15 TL, 4.Kategori 10 TL, 5.Kategori 7,5 TL, Misafir 6 TL.

ÖMER ALİ DELİBAŞ