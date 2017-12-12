12 Aralık 2017 Salı

Osmanlı maçı biletleri satışta

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında oynanacak olan Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor maçının biletleri satışa sunuldu.

12 Aralık 2017 Salı 11:31
Osmanlı maçı biletleri satışta

  Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında yarın Osmanlıspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmayı Yeni Malatya Stadyumu’nda izlemek isteyen taraftarlar biletleri Eski Belediye Meydanı’nda bulunan Passolig gişelerinden ve internet üzerinden temin edebilecekler. Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından açıklanan bilet fiyatları ise şöyle:

1.Kategori 50 TL, 2.Kategori 30 TL, 3.Kategori 15 TL, 4.Kategori 10 TL, 5.Kategori 7,5 TL, Misafir 6 TL.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahOsmanlı Maçı Biletleri

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