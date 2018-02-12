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Osmangazili judoculardan 4 madalya

Osmangazi Belediyesi Judo Takımı sporcuları, Denizli’de düzenlenen Türkiye Gençler Judo Şampiyonası’nda 4 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya 65 ilden 460’ı...

Osmangazili judoculardan 4 madalya

Osmangazi Belediyesi Judo Takımı sporcuları, Denizli’de düzenlenen Türkiye Gençler Judo Şampiyonası’nda 4 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya 65 ilden 460’ı...

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:03
Osmangazili judoculardan 4 madalya

Osmangazi Belediyesi Judo Takımı sporcuları, Denizli’de düzenlenen Türkiye Gençler Judo Şampiyonası’nda 4 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya 65 ilden 460’ı erkek, 782 sporcu katıldı. Şampiyonasının ilk gününde erkekler 66 kilogramda Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcularından Eren Aksoy üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi olurken, Osmangazi Belediyesporlu bir diğer başarılı sporcu Uğurcan Zehir ise dördüncülüğü elde etti. Osmangazi Belediyesporlu sporcular, şampiyonanın ikinci gününü 2 madalya ile kapattı. Bayanlar 52 kilogramda Kader Divan ile erkekler 73 kilogramda Uğur Sarıkaya üçüncü olarak şampiyonayı madalya ile kapattı. 73 kilogramda tatamiye çıkan Mehmet Süme ise dördüncü olarak kürsüde yerini aldı. Müsabakaların son gününde erkekler 100 kilogramda Burak Çalışkan üçüncülüğü, bayanlar 78 kilogramda Selem Nur Çalışkan ise dördüncülüğü elde etti. Erkekler 100 kilogramda dereceye giren sporculara madalyalarını 2000 Sidney Olimpiyatları Şampiyonu Hüseyin Özkan takdim etti.

Osmangazi Belediyespor Kulübü, Türkiye Gençler Judo Şampiyonası’nı 4 madalya ile tamamlarken, turnuvada mücadele eden Osmangazi Belediyespor’dan 7 sporcu milli takımlara girmeye hak kazandı.
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