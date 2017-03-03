03 Mart 2017 Cuma

Osman tarihe geçmek istiyor!

Yeni Malatyaspor’un Malatyalı sol beki Osman Fırat, sarı kırmızılı takımın kritik öneme sahip Balıkesirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yaşayacakları şampiyonlukla tarihe geçmek istediğini ifade eden tecrübeli oyuncu, şans verilmesi halinde her zaman göreve hazır olduğunu söyledi.

03 Mart 2017 Cuma 12:54
Osman tarihe geçmek istiyor!

  Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malatyalı defans oyuncusu Osman Fırat takımı ve kendi durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Oynatılıp oynatılmamasını problem haline dönüştürmediğini ifade eden tecrübeli sol bek, kendisini her zaman hazır tuttuğunu belirterek, eksiklerin çok olduğu haftada “hazırım” mesajı verdi.

“2 YILDA 2 ŞAMPİYONLUKLA TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM”
  32 yaşındaki tecrübeli sol bek yaptığı açıklamada, “Netice itibariyle ligde lider durumdayız. Sezon bittiğinde bulunduğumuz konumu koruduğumuz sürece şampiyon olacağız. Önümüzde kritik 12 müsabaka bulunuyor ve her maç final maçı. Bizim için önemli olan iyi oynayarak maçlar kazanıyoruz. Bunda sonraki süreçte iyi oynamanın açıkçası öneminden ziyade kötü futbol da oynasak puan ya da puanlarla sahadan ayrılabilmek zorundayız. İyi bir grafik çiziyoruz. Allah’ın izniyle lig tamamlandığında bu mutlu sona Malatyaspor’u taşımış olacağız. Benim için bunun önemi ve mutluluğu 2 kat daha fazla. Çünkü burası benim memleketim ve memleketim olan şehrin takımında forma terletiyorum. Sakatlık yaşadım az da olsa takımda ayrı kaldım. Takım 1. Lige çıktığında da bu kadroda yer alıyordum. İnşallah tekrar bu takım kadrosunda şampiyon olup süper lige çıktığımız takdirde ben de tarihe geçmekten mutlu olurum. Bunun için Balıkesirspor maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Zor bir mücadeleye sahne olacak. Onlar da bir çıkış içerisindeler. Biz de antrenmanlar da çok iyi hazırlanıp mücadeleden en iyi skorla ayrılmak istiyoruz.” Şeklinde konuştu.

FATİH AVCI
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