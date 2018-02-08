Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda kış sezonu açıldı

2017 - 2018 kış sezonunda Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun ücretleri tek seferlik olarak 20 TL, İl Spor Merkezi üyelerine 60 TL, aylık abone ücreti ise 150 TL olarak açıklandı.

Ayrıca aylık abone olan ve yüzme bilmeyen bayanlardan abone ücretinin haricinde hiçbir ücret alınmadan yüzme dersi verilebileceği belirtildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Havuzumuz 2017-2018 kış yüzme sezonunu açmıştır. Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun ücretleri tek seferlik olarak 20 TL, İl Spor Merkezi üyelerine 60 TL, aylık abone ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Ayrıca yüzme bilmeyen bayanlardan abone ücretinin haricinde hiçbir ücret alınmayacaktır” denildi.

Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun 2017 - 2018 kış sezonunda halka açık gün ve saatleri ise şöyle: Kadınlar: Çarşamba 11.00, 13.30, Cumartesi 11.30,13.30, Pazar 11.30, 13.30 Erkekler: Salı 11.00, 15.00, 20.00, 22.00, Perşembe 11.00, 15.00, Cuma 11.00, 15.00, Cumartesi 18.30, 21.00, busabahmalatya.com

