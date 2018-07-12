Oryantring Kamp Merkezi planlanıyor

Gerçekleşen ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Oryantring İl Temsilcisi Bülent Koç, “Oryantring Federasyon Başkanımız Hacer Akyüz hanımefendi ilimize geldi. Öncelikle Gençlik Spor İl Müdürümüz Sadi Bey ile görüştük. Malatya‘ da yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdik onların desteğini istedik. Sonrasında üniversitemizin rektörü Ahmet Kızılay hocamız ile görüşerek fikir alışverişinde bulunduk. Üniversitede yapabileceğimiz çalışmalar ve projeler hakkında kendisine düşüncelerimizi anlattık. Rektörümüz bu anlamda bizlere destek sözü vererek yanımızda olacağını söyledi. Ardından Battalgazi Belediye’mize geçerek Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ı içerisinde yapmayı planladığımız oryantring çalışmamız hakkında bir sunum gerçekleştirdik. Belediyemiz bu projemizi olumlu karşıladı. İnşallah ilerleye süreçte orada bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Milli Parklar Koruma Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek küçük çocuklara oryantring yaptırmayla alakalı düşüncelerimizi paylaştık. Onlarda önümüzdeki 3 yıl için bizlere maddi olarak destek sözü verdiler. Doğa sporlarıyla ilgili kendilerine ayrılan ödeneklerinden oryantring branşı için her yıl 10 bin TL katkıda bulunacaklar. Bu sayede Malatya’da yaşayan ilkokul çocuklarına yönelik doğa eğitimiyle birlikte arazi çalışması yapacağız.” diye konuştu.

“MEMNUN BİR ŞEKİLDE AYRILDI”

Ziyaretler kapsamında en son Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Hacı Uğur Polat ile görüştük. Malatya merkezde yapılmasını istediğimiz etkinliklerle ilgili harita üzerinde çizilmesi gereken yerler olduğunu paylaştık. Başkanımız imar müdürünü ile görüşerek kendisiyle bu konuda bilgi alışverişinde bulundu. Federasyon başkanımızın 1 günlük Malatya ziyaretinde yoğun bir trafik oldu ama ilimiz için verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Hacer hanım ilimizden gayet memnun bir şekilde ayrıldı. Özellikle Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nün bizimde desteğimizle yapmayı düşündüğü projeyle alakalı beklentilerinin karşılanması memnun etti. Federasyonumuz tarafından ilimizde kamp merkezi düşünülüyor. Bu sayede il dışından Malatya’ya 10’ar günlük programlarla öğrenciler gelecek. Onların konaklamalarını sağlayacağız. Hem Malatya’mız hem de oryantring sporu için güzel şeyler olacak. Federasyonumuzun yönetim kurulunda yer alan aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi olan Doç. Dr. Mehmet Güllü hocamızda bizimle birlikteydi. Birlikte yeni projeler hazırlayarak yer tespiti yapağız. Ardından Malatya’da etkinliklere başlayacağız.”