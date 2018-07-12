Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 38°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656

Oryantring Kamp Merkezi planlanıyor

Türkiye Oryantring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen Oryantiring 3.Kademe Kıdemli Antrenör Kursunu ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat başta olmak üzere birçok kurum yetkilisiyle görüşen Akyüz, federasyonun Malatya’da yapmayı planladığı oryantiring etkinlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Oryantring Kamp Merkezi planlanıyor

Türkiye Oryantring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen Oryantiring 3.Kademe Kıdemli Antrenör Kursunu ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat başta olmak üzere birçok kurum yetkilisiyle görüşen Akyüz, federasyonun Malatya’da yapmayı planladığı oryantiring etkinlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:02
Oryantring Kamp Merkezi planlanıyor

Gerçekleşen ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Oryantring İl Temsilcisi Bülent Koç, “Oryantring Federasyon Başkanımız Hacer Akyüz hanımefendi ilimize geldi. Öncelikle Gençlik Spor İl Müdürümüz Sadi Bey ile görüştük. Malatya‘ da yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdik onların desteğini istedik. Sonrasında üniversitemizin rektörü Ahmet Kızılay hocamız ile görüşerek fikir alışverişinde bulunduk. Üniversitede yapabileceğimiz çalışmalar ve projeler hakkında kendisine düşüncelerimizi anlattık. Rektörümüz bu anlamda bizlere destek sözü vererek yanımızda olacağını söyledi. Ardından Battalgazi Belediye’mize geçerek Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ı içerisinde yapmayı planladığımız oryantring çalışmamız hakkında bir sunum gerçekleştirdik. Belediyemiz bu projemizi olumlu karşıladı. İnşallah ilerleye süreçte orada bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Milli Parklar Koruma Müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek küçük çocuklara oryantring yaptırmayla alakalı düşüncelerimizi paylaştık. Onlarda önümüzdeki 3 yıl için bizlere maddi olarak destek sözü verdiler. Doğa sporlarıyla ilgili kendilerine ayrılan ödeneklerinden oryantring branşı için her yıl 10 bin TL katkıda bulunacaklar. Bu sayede Malatya’da yaşayan ilkokul çocuklarına yönelik doğa eğitimiyle birlikte arazi çalışması yapacağız.” diye konuştu.

“MEMNUN BİR ŞEKİLDE AYRILDI”

Ziyaretler kapsamında en son Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Hacı Uğur Polat ile görüştük. Malatya merkezde yapılmasını istediğimiz etkinliklerle ilgili harita üzerinde çizilmesi gereken yerler olduğunu paylaştık. Başkanımız imar müdürünü ile görüşerek kendisiyle bu konuda bilgi alışverişinde bulundu. Federasyon başkanımızın 1 günlük Malatya ziyaretinde yoğun bir trafik oldu ama ilimiz için verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Hacer hanım ilimizden gayet memnun bir şekilde ayrıldı. Özellikle Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nün bizimde desteğimizle yapmayı düşündüğü projeyle alakalı beklentilerinin karşılanması memnun etti. Federasyonumuz tarafından ilimizde kamp merkezi düşünülüyor. Bu sayede il dışından Malatya’ya 10’ar günlük programlarla öğrenciler gelecek. Onların konaklamalarını sağlayacağız. Hem Malatya’mız hem de oryantring sporu için güzel şeyler olacak. Federasyonumuzun yönetim kurulunda yer alan aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi olan Doç. Dr. Mehmet Güllü hocamızda bizimle birlikteydi. Birlikte yeni projeler hazırlayarak yer tespiti yapağız. Ardından Malatya’da etkinliklere başlayacağız.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Oryantring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüzİnönü ÜniversitesiOryantiring
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ringde zaferden zafere koşuyorlar
Ringde zaferden zafere koşuyorlar
Çınar’ı ziyaret ettiler
Çınar’ı ziyaret ettiler
U21’de heyecan başlıyor
U21’de heyecan başlıyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim