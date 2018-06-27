Oryantring Antrenörlük kursu açılacak

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgi notunda “Türkiye Oryantring Federasyonu tarafından 02-17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Oryantiring 3.Kademe Antrenör Kursu açılacaktır” denildi. Son başvuru süresinin 29 Haziran saat 13.30 olduğu duyurulan açıklamada başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin http://www.oryantiring.org.tr adresini ziyaret edebilecekleri belirtildi.

ORYANTRİNG NEDİR?

Oryantiring, harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda ziyaret etmeye çalıştığı bir spordur. Yediden yetmişe herkesin katılabileceği bu sporda sporcular, koşarken bir yandan düşünmek ve kaybolmadan ilerlemek zorundadırlar. Oryantiringi benzerlerinden ayıran en önemli unsur ise koşarken takip edilecek bir liderin veya işaretlenmiş bir parkurun olmamasıdır. Farklı arazilerde yapılabilse de, genellikle ormanlık alanda yapılması tercih edilmektedir. Çoğu ülkede ve bizim ülkemizde de federasyonlar halinde örgütlenmiştir ve belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Oryantiring, Türkiye’de önce 1970 yılında askerler, polisler, izciler, üniversitelerin spor bölümleri gibi kendi içlerine kapalı çevrelerde yapılmaya başlandı. Bugünkü gibi her yaştan insanın katılabileceği bir spor olarak oryantiring 5 Aralık 1999 yılında faaliyete geçmiştir.

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