Oryantring antrenör kursu sona erdi

Oryantring İl Temsilcisi Bülent Koç, “Kursumuzu sorunsuz şekilde tamamladık. Yapılan sınavlar sonunda 12 kursiyer antrenörümüz başarılı şekilde 3. Kademe kıdemli oryantring antrenörü oldular. Yaklaşık 15 gün süren eğitimlerin verimli olduğunu düşünüyorum. Malatya dışından gelen antrenör hocalarımız ilimizden memnun bir şekilde ayrıldılar. Şehrimizin tanıtımı ve oryantringin geleceği açısından önemli bir aşamaydı” dedi.

“Kervansaray günlerinde etkinlik yapılacak”

Türkiye Oryantring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz’ün Temmuz ayı başında Malatya’ya yaptığı ziyarete değinen Koç, “Malatya’da yapılması planlanan çeşitli organizasyonlarla ilgili federasyon başkanımızla birlikte temaslarda bulunmuştuk. Bu anlamda ilk olarak Eylül ayında Battalgazi ilçemizde yapılacak ‘Kervansaray Günleri’ etkinlikleri esnasında oryantring il temsilciliği olarak tanıtım amaçlı bir günlük organizasyonumuz olacak. Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Beydağı Tabiat Parkında oryantring kampı yapılabilmesi için yer tahsisi yapılacak. Burada Malatyalı öğrencilere doğa yaşamı ve oryantring sporuyla ilgili eğitimler düzenleyeceğiz. Doğanşehir ilçemize bağlı Sürgü mahallesinde bulunan bir alanda yine Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle inşallah geniş katılımlı kamp programı düzenleyeceğiz. Türkiye'nin farklı illerinden gelecek olan kursiyerlerin 5’er ve 10’ar günlük eğitimler almaları için oryantring kamp merkezi yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca federasyon başkanımız, büyükşehir belediye başkanı Hacı Uğur Polat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kademe yarışları dediğimiz yani milli takımlara sporcuların seçildiği yarışlar için uygun bir alanın tespit edilip haritanın çizilmesi için destek istedik. Başkanımız sağ olsun bu konuda destek sözü verdi. İnönü Üniversitesinde görevli Mehmet Güllü hocamızla birlikte yer tespiti için çalışmalara başladık. Bu yarışların yapılabilmesi için ormanlık alan ve engebeli arazilerin olması lazım. Bu konuyla ilgili Hekimhan ve Pütürge ilçelerimizde ormanlık alanlar tavsiye edildi. Henüz araştırma aşamasındayız” diye konuştu.