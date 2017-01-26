TFF 1. Lig’de orta saha oyuncuları arasında en formda olanının kendisi gösterilmesi karşısında büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Azubuıke, “Çok sıkı çalışıyorum, bunu söylemeliyim. Gerçekten çok sıkı çalışıyorum, bu da sahaya yansıyor. Bunun semeresini alıyorum” dedi. Azubuike milli takıma çağrılmayışıyla ilgili de açıklamada bulunarak, “Tabi Nijerya gruplardan çıkamadı. Şampiyonda yok. Bu yüzden çağırmadılar. Bekliyordum tabi. Ama yine de bekliyorum. Ne zaman görev gelirse milli takımdan seve seve giderim” ifadelerini kullandı.

“SAMSUN MAÇI ZOR OLACAK”

Ligdeki konumları itibariyle iyi bir noktada olduklarını belirten Azubuike, “Hem ikinciliğin tadını çıkarmamız gerekiyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Ayrıca çok çalışmaya da devam etmek gerekiyor. Bütün takım olarak da özverili çalışacağız. Şampiyonluğa inanıyoruz. Yolun sonunda şampiyonluk gelecektir. Bu hafta oynayacağım Samsun maçı da zor olacak. Onlar için de bizim için de zor bir maç. Onlar alt sıralardan kurtulmak istiyorlar tabi. Ama biz de yenip liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

FATİH AVCI