19 Mayıs 2017 Cuma

Orta sahanın dinamosu Azubuıke spor basının sorularını yanıtladı Gidecek mi kalacak mı?

Bu sezon Yeni Malatyaspor’un Sedat Ağçay ile birlikte en istikrarlı oyuncusu olan genç Azubuıke, gelecek sezon Malatya’da kalmak isteyip istemediği yönündeki soruyu cevapladı.

19 Mayıs 2017 Cuma 11:30
Orta sahanın dinamosu Azubuıke spor basının sorularını yanıtladı Gidecek mi kalacak mı?

  Yeni Malatyaspor’un orta sahasındaki başarılı ismi Nijeryalı Godson Azubuike, "Gelecek yılın ne getireceğini bilemem ama gelecek yıl da Malatya’da devam edersem elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim. Sivas’a kupayı almaya gideceğiz" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç futbolcu, ligi şampiyon kapatmak istediklerini söyledi. Bu sezon çok çalıştığını belirten Azubuike, “Herkes gibi, aynı şehir ve takımdaki oyuncular gibi bende Süper Lig için çok heyecanlıyım. Tabi bu sezon çok çalıştım. Takımla beraber çok çalıştım. Kendimi geliştirmek için çok çalıştım. Malatya’ya faydalı olabilmek için çok çalıştım. Gelecek yılın ne getireceğini bilemem ama gelecek yılda Malatya’da devam edersem elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim” dedi.

“HEM TÜRKİYE’DEN HEM DE AVRUPA’DAN BİRÇOK YILDIZ İLE OYNAYACAĞIM”
Nijeryalı futbolcu takımın başarısının sırrını da açıklayarak, “Başarının sırrı çok çalışmak ve birlikti" ifadelerini kullandı. Sivasspor maçını kazanıp şampiyon olmak istediklerini de belirten başarılı oyuncu, “Gelecek maç için de çalışmaya ihtiyacımız var. Aynı sezon boyunca çalıştığımız gibi önümüzdeki maç için de aynı ciddiyetle çalışıyoruz. Sivas’a kupayı almaya gideceğiz, alıp geleceğiz. Çok heyecanlıyım hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan birçok oyuncuyla karşılıklı oynama şansı bulacağız. Bu bizim için önemli” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI
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