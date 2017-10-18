18 Ekim 2017 Çarşamba

Orta saha çöktü!

Konya maçında Azubuike’nin, Fenerbahçe maçında Aytaç’ın sakatlanmasıyla Trabzonspor maçı öncesi Yeni Malatyaspor orta sahası tamamen çöktü. Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında Murat Yıldırım ve Sadio Diallo’nun uyumsuzluğu net bir şekilde göze çarparken, teknik direktör Erol Bulut şimdiden kara kara düşünmeye başladı.

17 Ekim 2017 Salı 11:36
Orta saha çöktü!

  Kadro kalitesi Süper Lig’deki birçok ekipten daha düşük olan Yeni Malatyaspor’da son haftalarda artan eksik ve sakat oyuncu sayısı fazlalaşınca sarı kırmızılı takımın oynadığı futbolun da kalitesi düşmeye başladı. Son Fenerbahçe maçında sezonun en kötü futbolunu sergileyen temsilcimizde Azubuıke’nin bile olmayışı eksiliğinin hissedilmesine neden oldu. Konya maçında arka adelesi yırtılan siyahi oyuncunun Trabzonspor maçına yetişmesinin biraz zor olduğu ifade edilirken, bir kara haber de Aytaç Kara’dan geldi.

AYTAÇ VE AZU’NUN DURUMU BUGÜN NETLEŞECEK!
  İkili ön libero olarak Azubuıke ile iyi bir uyum sağlayan genç futbolcu Fenerbahçe maçının 37. dakikasında dizinden sakatlanmıştı. 24 yaşındaki Aytaç’ın ilk muayenesinde sakatlığı ciddi bulundu. daha önce diz bölgesinden önemli bir ameliyat geçiren hatta maçlara güçlendirici takviye bandaj ve bantla çıkan Aytaç Kara’nın yine aynı bölgeden sakatlığının nüksettiği öğrenildi. İstanbul’da çekilecek mr ve filmlerin ardından durumu bugün netlik kazanacak Aytaç’ın devam eden ağrıları göz önüne alındığında Trabzonspor maçında sahada olmasına zor gözüyle bakılıyor. Azubuıke ve Aytaç’ın yokluğunda, şiddetle toparlanmaya ihtiyacı olan Trabzonspor karşısında o bölgede kimleri oynatacağı konusunda kara kara düşünen Erol Bulut’un Sadio Diallo, Murat Yıldırım, Barazite ve hatta Murat Akça’yı bile alternatifler arasına aldığı öğrenildi. 

FATİH AVCI
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