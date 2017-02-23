Yeşilyurt Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğiyle ve İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile Yeşilyurt Kent Konseyi desteğiyle düzenlenecek olan“Özel Gereksinimli Çocuk ve Gençlere Ev Ortamında Fiziksel Etkinlikler” projesinin protokolü imzalandı.

PROJE 6 AY SÜRECEK, MASRAFLARI YEŞİLYURT KARŞILAYACAK

Yeşilyurt Belediyesine kayıtlı ve proje kapsamında belirlenen farklı adreslerde ikamet etmekte olan 5 ile 17 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik altı ay sürecek olan proje kapsamında, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencileri ile akademik personeller, belirlenen evlerde haftada iki gün birer saat rekreasyon, beden eğitimi, planlı egzersiz ve oyun fiziksel etkinlik çalışmaları gerçekleştirecek. Yeşilyurt Belediyesi altı ay sürecek projenin uygulama safhasındaki tüm masrafları karşılayacak. Toplumun her kesiminden insana eşit ölçüde hizmet götürmeye önem veren Yeşilyurt Belediyesi’nin büyük destek verdiği projenin saha çalışmaları İnönü Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu ve Yeşilyurt Kent Konseyi koordinatörlüğünde, İnönü Üniversitesi akademik personelleri ile son sınıf öğrencileri gözetiminde gerçekleşecek.

18 YAŞINDAKİ TURAN İMZA TÖRENİNDE

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı R.Murat Türksoy, Muammer Zafer, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, İnönü Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, İnönü Üniversitesi akademik personeller ve öğrencilerin yanı sıra 18 yaşındaki down sendromlu Turan Emre Çelik’in katılımıyla düzenlendikleri basın toplantısında projenin detayları hakkında yerel ve ulusal medya temsilcilerine bilgiler verdi.

BAYDAŞ: İLK KEZ BÖYLE CİDDİ BİR DESTEK ALDIK

Toplantı sırasında söz alan Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, “Benim iki engelli çocuğum var, projeye dahil olacaklar. Bu tip güzel projelerin artmasını istiyoruz. Üniversitemiz hep var oldu çocuklarımızda hep vardı fakat bugüne kadar ilk kez böylesine ciddi bir destek alıyoruz. Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah, Yeşilyurt Belediye Başkanımızdan da binlerce kez razı olsun, kendisi her zaman yanımızda ve desteklerini esirgemiyor” dedi.

POLAT: REKTÖRÜMÜZ MESAFELERİ KISALTTI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, İnönü Üniversite ile ortaklaşa projeler uygulamaya önem verdiklerini söyledi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın göreve geldiği günden itibaren şehir ile üniversite arasındaki mesafenin kısalması adına büyük çaba harcadığını hatırlatan Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm vatandaşlarımıza eşit seviyede hizmet taşımaya özen gösteriyoruz. Engelli bireylerimiz ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalara ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. İlçemiz sınırlarında bulunan dezavantajlı gruplar ve engelli vatandaşların sağlıklı bir hayat sürmeleri ve toplumla kaynaşmalarına vesile olacak projelerde yer almaya özen gösteriyoruz. Engellilere yönelik atılacak adımlar, projeler ve uygulamalar kentlerin gelişmişlik düzeyini gösterir. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencileri ile akademik personeller ilçemizdeki engelli kardeşlerimizin ikamet ettikleri evlere giderek burada rekreasyon, beden eğitimi, planlı egzersiz ve oyun fiziksel etkinlik çalışmaları gerçekleştirecekler.” ifadelerini kullandı.

KIZILAY: 24 ÖZEL AİLEMİZ ZİYARET EDECEK

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa yürütecekleri bu projenin Türkiye’de örnek alınacak bir düzeyde olduğunu ifade etti. Engelli vatandaşlara yönelik böylesine anlamlı ve özel bir projenin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını sözlerine ekleyen Rektör Kızılay, "Projemiz her yönüyle örnek alınacak bir anlayışa sahiptir, başarılı bir şekilde uygulanması içinde büyük bir titizlik göstereceğiz. Yeşilyurt Belediyesi ile işbirliği halinde gerçekleşecek projemizde; İnönü Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu personelleri ve son sınıf öğrencilerimiz Yeşilyurt Belediye sınırlarında yaşayan, evinden bir merkeze gitmekte zorlanan, fiziksel aktivite yapamayan çocuklarımızı ziyaret ederek spor, egzersiz ve fiziksel aktiviteler uygulayacaklar. Altı ay boyunca devam edecek projemiz kapsamında özel çocuklara sahip 24 özel ailemiz ziyaret edilecek.” diye konuştu. Konuşmalardan sonra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, projenin protokolünü imzaladı.

FATİH AVCI