Orman ve Gevrek’ten nezaket ziyareti

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ile Başkan Yardımcıları Erol Bedir ve Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e TFF'nin Riva'daki idari merkezinde nezaket ziyaretinde bulundu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ziyarette TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Hüsnü Güreli ve Ali Dürüst ile Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu da yer aldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Fikret Orman ve yönetimini kutlayıp, Türk futboluna hizmetleri konusunda başarı diledi.