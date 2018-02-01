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 Orman: "Geçmiş geçmişte kaldı" 

Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Fikret Orman geçmişin geçmişte kaldığını ifade ederek, “Kulüpler yeni bir başlangıç yapmışken geçmişi kurcalamanın anlamı yok” diye konuştu. 

 Orman: "Geçmiş geçmişte kaldı" 

Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Fikret Orman geçmişin geçmişte kaldığını ifade ederek, “Kulüpler yeni bir başlangıç yapmışken geçmişi kurcalamanın anlamı yok” diye konuştu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 14:35
 Orman: "Geçmiş geçmişte kaldı" 

İstanbul’da gerçekleşen Kulüpler Birliği olağanüstü toplantısı sonrası başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi. 18 Süper Lig kulübün 17'si Orman'a oy verirken, sadece Fenerbahçe çekimser oy kullandı. Başkan Orman, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek 
ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile beraber bu görevi veren kulüplere teşekkür eden Orman, “Elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet edeceğiz. Herkesin camiasına hizmet etmenin haricinde spora hizmet etmenin bilincindeyiz. Arkamızdan iyi bir şekilde anılan işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Geçmiş geçmişte kaldı”
Geçmişin geçmişte kaldığını belirten Başkan Orman, “Kulüpler yeni bir başlangıç yapmışken geçmişi kurcalamanın anlamı yok. Biz elimizden geldiğince hizmet vereceğiz. Toplantılara katılımın başkanlık seviyesinde olması önemli ama Kulüpler Birliği'nde icraatlar daha önemli. Bu durum kulüpler tarafından daha fazla destek alır. Aydan aya toplantılardan daha fazla çalışıp, kulüpleri daha iyi bilgilendirip, mutabakat sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kulüpler BirliğiBeşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
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