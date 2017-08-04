Yeni Malatyaspor’un yeni sezonda Malatya’daki konaklayacağı tesisi olacak Orduzu Spor Tesisleri’nde bakım onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından Malatyalı bir inşaat firmasına yaptırılan tesisin, tüm eksikleri tek firma tarafından 50 gün içinde bitirilecek. Yaklaşık 20 gündür süren tesis işlerinde klimalar takılmaya başlarken, elektrik, su ve telefon hatları çekildi.

Genişletilmesi gereken salonlar için binanın bazı bölümlerinde tadilat yapılırken, futbolcu ve teknik heyet odaları da yeniden dizayn edildi. İç peyzaj, çevre düzenlemesi, mefruşat ve mobilya işleri gibi konularda henüz çalışmalar başlamazken, ısıtma ve soğutma sistemlerindeki çalışmalarda sona gelindi. Tamamen yenilendiği takdirde teknik heyet ve futbolcuların kalacağı ayrı ayrı odalardan oluşan yataklı 40 odaya, yönetim ve idari katların futbol takımından farklı bir alandan oluşacağı, toplantı, yemek, fitness ve özel sosyal aktivite alanlarına sahip tesis 4 yıldızlı otelden farksız olacak.

2013 yılında tamamlandıktan sonra atıl vaziyette bekleyen Orduzu Spor Tesisleri’nin Yeni Malatyaspor Kulübü’ne kazandırılması yaklaşık 1,4 milyon gibi bir gideri de beraberinde getirdi. Bu maliyetin bir kısmını Malatya Büyükşehir Belediyesi karşılayacakken, diğer kısmı kulübün kasasından çıkacak. Eylül’ün ikinci haftası teslim edilmesi beklenen tesis çalışmalarını kulüp müdürü Selçuk Günaydın yakından takip ederek, günlük ilerleyişi Ertuğrul Sağlam ve yönetime rapor ediyor. Bu tesisin tamamlanma süreci hakkında sık sık bilgi aldığı öğrenilen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, daha önce futbol takımını Nurettin Soykan Tesisleri’ne sokmayacağını belirtmiş ve çalışmalar bitene kadar 5 yıldızlı bir otelde kalınması talimatını vermişti.



























FATİH AVCI