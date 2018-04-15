Ordu’da düzenlenen satranç turnuvası sona erdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Ordu’da, bu yıl 12-15 nisan tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya 16 ülke ve 43 ilden toplam 507 sporcu katıldı. 4 gün süren turnuva sonrasında, ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen turnuvaya gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çoruh, “Biz, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu kalabalığı görünce ve açılıştaki yoğun ilgiyi görünce keyfine varıyoruz. İnşallah bundan sonra da turnuvalarımız belediyemiz ve Türkiye Satranç Federasyonumuz iş birliği ile devam edecek” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu ise 4’üncü Ordu Uluslararası Açık ve Yıldırım Satranç Turnuvası’nın katılımı en yüksek turnuvalardan birisi olduğuna dikkat çekerek, “Ordu Uluslararası Turnuvamız bizim en çok değer verdiğimiz ve katılım açısından da en zengin turnuvalardan biri. Bu yıl da yurt dışından ciddi bir katılım yaşadık. Yurt dışından güçlü oyuncuların katılımının yanında Türkiye ve birçok ilden katılımcı olması turnuvanın kalitesini arttırdı. Burada her yaş grubundan sporcularımız velilerimiz ve antrenörlerimiz bir arada gayet güzel bir turnuva düzeni geçirdik. Süreçte gerçekten güzel mücadeleler oldu” şeklinde konuştu.

Solakoğlu ayrıca, desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Turnuvaya Letonya’dan katılan Igor Kovelenko ile Rusya’dan katılan Vasily Papin ise ilk kez Ordu Açık Turnuvası’nda mücadele ettiklerini belirterek, Ordu insanının sıcak yaklaşımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Turnuvanın profesyonel bir şekilde organize edildiğine de dikkat çeken başarılı sporcular, bu turnuvanın Türkiye’deki en kuvvetli turnuva olduğunu da sözlerine eklediler.

Manisa’dan katılan sporcu Kıvanç Haznedaroğlu da, turnuvanın iyi geçtiğini ve profesyonel bir şekilde organize edildiğine dikkat çekerek, 2 seneden beri katıldığını da ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren yerli ve yabancı sporculara katılım belgeleri ile toplamda 52 bin TL para ödülü hediye edildi.