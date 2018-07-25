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Onur futbola döndü

Malatya İdmanyurdu’nun yeni transferi Mehmet Onur Vurmaz, kente bir profesyonel takım daha kazandırmak için katkı mücadele edeceklerini söyledi. İki yıl ara vermesine rağmen kendisini futbol oynamaya hazır hissettiğini ifade eden deneyimli oyuncu kendilerine güvenenlerin inancını boşa çıkartmayacaklarını belirtti.

Onur futbola döndü

Malatya İdmanyurdu’nun yeni transferi Mehmet Onur Vurmaz, kente bir profesyonel takım daha kazandırmak için katkı mücadele edeceklerini söyledi. İki yıl ara vermesine rağmen kendisini futbol oynamaya hazır hissettiğini ifade eden deneyimli oyuncu kendilerine güvenenlerin inancını boşa çıkartmayacaklarını belirtti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:48
Onur futbola döndü

Futbola tekrar dönmenin heyecan verici olduğunu kaydeden Onur Vurmaz, “Hakan hocamız takımda yeni bir yapılanmaya gidileceğini bu yapıda benimde yer almamı istediklerini söylediler. Bende bu takıma eğer bir nebze faydam olacaksa diyerek seve seve kabul ettim. Bu anlamda onursal başkanımız Teoman Mutlu’ya teşekkür ediyorum. Takım içerisindeki diğer transferlerden bahsettiler. Bende takımın başarısında üzerime ne düşüyorsa ortak olacağımı ilettim. Sonuçta Malatya’nın profesyonel ikinci bir takıma daha ihtiyacı var. Belki şuan için uzun bir süreç olarak görünüyor. Amacımız önce BAL’a ardından 3. Lige yükselmek. İki yıllık aranın ardından tekrar döndüm. İçimde futbola tekrar dönmenin heyecanı var. Umarım bunu sahaya yansıtırız. Bize güvenenleri inançlarını boşa çıkarmayız. İnşallah güzel bir sezon geçiririz.” dedi.

HEDEFİMİZ BAL

Geçtiğimiz yıllarda üst liglerde yardımcı antrenörlük görevinde de bulunduğunu anımsatan Mehmet Onur Vurmaz, “Futbol oynamaya ara verdiğim iki yıl içerisinde akademik anlamda bir şeyler gerçekleştirdim. Teknik anlamda 2. Lig ve 3. Ligde görev aldım. Buralarda iyi tecrübeler kazandım. Sürekli üzerine koyarak ilerledim. Her geçen gün bir şeyleri daha iyi başarmanın mutluluğunu yaşadım. Aslında futbola tekrar dönmek hiç aklımda yoktu. Hakan hocanın bana bir telefonuyla anlattıklarıyla kafamda bir ışık yandı. Katkı sağlayacağımı düşündüm. Yapılan yatırımlardaki hedef BAL’a yükselmek. 1. Amatörde iyi bir sezon geçirip play off gruplarının ardından üstteki takımı eleyip BAL’a yükselmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız.”diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Onur VurmazTeoman MutluBAL
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