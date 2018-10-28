Onun hayali bambaşka!

Yeni Malatyaspor'un genç yeteneği 17 yaşındaki Volkan Vural, sağ ayak fibula kemiğinde ortaya çıkan tümör nedeniyle futbol bırakmak zorunda kaldı. Trabzonspor'un Altyapı Sorumlusu Sadi Tekelioğlu tarafından takip edilip beğenilen genç Volkan'ın şu anda en büyük hayali ise hayranı olduğu Galatasaray kalecisi Muslera ile tanışabilmek. Yaklaşık 1 yıldır Ankara'da tedavi gören Volkan, bu hayalini gerçekleştirebilmek için tedavisine ara verip Malatya'ya döndü. Pazar günü oynanacak Malatyaspor-Galatasaray maçını iple çeken genç Volkan, "Ben sıkı bir Galatasaray taraftarıyım. En sevdiğim futbolcu kaleci Muslera. Hayalim onunla tanışabilmek, imzaladığı bir formasını giyebilmek. Eğer bu hafta onunla tanışıp imzalı bir formasını alabilirsem çok mutlu olacağım" dedi. (İHA)