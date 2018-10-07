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Online store açıldı

Malatyaspor’un lisanslı ürünlerinin internet üzerinden de satılmaya başlandığı duyuruldu. Süper Lig’de geride kalan 7 haftalık bölümde topladığı 11 puanla 9. sırada bulunan Malatyaspor, mağazasından sonra, şimdi de ürünlerini internet üzerinden satışa sundu.

Online store açıldı

Malatyaspor’un lisanslı ürünlerinin internet üzerinden de satılmaya başlandığı duyuruldu. Süper Lig’de geride kalan 7 haftalık bölümde topladığı 11 puanla 9. sırada bulunan Malatyaspor, mağazasından sonra, şimdi de ürünlerini internet üzerinden satışa sundu.

07 Ekim 2018 Pazar 13:49
Online store açıldı

Eski Belediye Meydanı ve AVM’de hizmet veren mağazalarının yoğun ilgi görmesinin ardından, sarı-kırmızılı kulüp, ürünlerini internet üzerinden de satma kararı aldı. Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Malatya dışından kulübün ürünlerini kolaylıkla alınması için internet üzerinden satışa başladık. Online mağazamız hizmet vermeye başladı. Tüm lisanslı ürünlerimizi internet üzerinden sipariş edebileceğiniz online mağazamız 5 Ekim Cuma günü Türkiye’nin dört bir yanındaki taraftarlarımız için ymsstore.org adresinde açılıyor" denildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyasporOnline Store
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