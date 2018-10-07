Online store açıldı

Eski Belediye Meydanı ve AVM’de hizmet veren mağazalarının yoğun ilgi görmesinin ardından, sarı-kırmızılı kulüp, ürünlerini internet üzerinden de satma kararı aldı. Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Malatya dışından kulübün ürünlerini kolaylıkla alınması için internet üzerinden satışa başladık. Online mağazamız hizmet vermeye başladı. Tüm lisanslı ürünlerimizi internet üzerinden sipariş edebileceğiniz online mağazamız 5 Ekim Cuma günü Türkiye’nin dört bir yanındaki taraftarlarımız için ymsstore.org adresinde açılıyor" denildi.