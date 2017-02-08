08 Şubat 2017 Çarşamba

Onlar yenilgisiz liderler!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’ne bu sezon iki takım damga vurdu. A grubunda namağlup 1932 Malatyagücü ve B grubunda yenilgisiz Hekimhan Belediyesi Girmanaspor. Ligin en az gol yiyen takımı olan 1932 Malatyagücü ile 34 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, play off’a kalmak için son 4 hafta öncesi büyük avantaj elde etti.

07 Şubat 2017 Salı 17:50
Onlar yenilgisiz liderler!

1932 MALATYAGÜCÜ: BAŞARISININ SIRRI SAVUNMADA!
  1.Amatör Küme Büyükler Ligi A Grubu’nda namağlup liderliğini sürdüren 1932 Malatyagücü, bitime 4 hafta kala Play off’a kalmayı büyük ölçüde garantiledi. 3. Sıradaki Malatyaspor ile arasındaki puan farkını 8’e çıkaran kırmızı beyazlılar bir maç eksikleri bulunmasına karşın 25 puana sahip. Son oynadıkları Adafı Kartalspor maçını Ali Nail’in kaydettiği gollerle 2 – 0 kazanan 1932 Malatyagücü, bu hafta Malatyaspor’u mağlup etmesi halinde matematiksel olarak, ligi zirvede bitirip play off’a kalmayı garantileyecek. Kalesinde gördüğü 7 golle de ligin en az gol yiyen takımı olan kırmızı beyazlılarda kulüp başkanı Aziz Yiğit, “Bu sezon oluşturduğumuz kadroyla bu lig de güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Her şeyden önce iyi bir sinerji yakaladık. Malatya futboluna bir profesyonel takım kazandırma mücadelemiz, sonuna kadar sürecek. Futbolda her zaman çok parayla iş yapamazsınız. Bazen de tecrübe, bilgi ve birikim de gerekir.” İfadelerini kullandı.

HEKİMHAN BELEDİYESİ GİRMANASPOR: LİGİN EN FAZLA GOL ATAN EKİBİ!
  Bu sezon yerel liglerin en göze hoş gelen futbolunu sergileyen Hekimhan Belediyesi Girmanaspor son maçında 44 Malatyaspor’u 3 – 1 ile geçerek, yoluna yenilgisiz devam etti. 34 gol kaydederek, toplam 16 takım içersinde en golcü takım olarak ön plana çıkan eflatun beyazlılar, geçen yıl İnönü Üniversitesi’ne kaptırdığı play off şampiyonluğunu bu sezon kazanmak istiyor. Bu hafta karşılaşacakları Ataköyspor’u yenmeleri durumunda son 3 hafta kala play off’a kalmayı garantileyecek Girmanaspor’da devre arasında kadroya katılan Rıdvan Kar ve Eftal, takımın hücum gücüne güç kattı. Girmanaspor’un başarılı antrenörü Ramazan Koçak, 2 yıldır aynı takımla çalıştıklarını ve mütevazi bütçelerle bu noktaya geldiklerini ifade etti. Koçak, “Başarımızın sırrı takımdaki arkadaşlıktan geliyor. Hekimhan Belediyesi’nin müthiş bir inanmışlığı var. Tüm takım, oynayan oynamayan, oyundan giren çıkan herkes şampiyonluk için bir birini motive ediyor. Bu ekibe güveniyoruz ve ilk olarak ligi sağ salim bitirip play off’a odaklanmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI
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