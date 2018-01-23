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Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlığından dolayı geçen haftaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Michael Pereira’nın tamamen düzeldiği ve bu hafta oynayabileceği belirtildi. 

ONLAR HAZIR

Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlığından dolayı geçen haftaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Michael Pereira’nın tamamen düzeldiği ve bu hafta oynayabileceği belirtildi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 17:49
ONLAR HAZIR

Ligin ilk yarısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fransız oyuncunun sakatlığının tamamen düzeldiği, hafta içi yapılacak Sivasspor müsabakasının hazırlıklarında takımla birlikte çalışacağı ifade edildi.

Aytaç Kara sorunu aşıldı


Geçen hafta Osmanlıspor maçında sürpriz bir şekilde ilk on bire dahil edilmeyen ve daha sonra kadroya alınmamasının gerekçesi olarak sakatlığı gösterilen Aytaç Kara’nın ise herhangi bir sakatlık durumunun olmadığı öğrenildi. Aytaç’ın maç öncesi yaşanan bir sıkıntıdan dolayı kadroya alınmadığı, ancak daha sonra bu sorunun çözüldüğü ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı takımda ligin ilk yarısının sonlarına doğru sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak kalan Issıar Dia’nın ise fiziksel eksikliklerinden dolayı bu haftaki Sivasspor maçında da kadroya alınmayacağı belirtildi.
 

İHA

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Evkur Yeni Malatyaspor’Michael PereiraAytaç KaraBusabahmalatya.com
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